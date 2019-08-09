Показали, как киевляне цепляются за электричку, чтобы успеть на работу

Униан Киев: люди добираются на работу, цепляясь за электричку

В Киеве на посадочном узле Троещина-2 сегодня утром образовались огромные очереди на электричку.

Люди, рискуя жизнью, вынуждены были добираться на работу, цепляясь за электричку снаружи, пишет unian.

"Не у всех киевлян утро начинается с кофе. Троещина-2", - говорится в подписи под фото Telegram-канале Kyiv LIVE.

Троещина-2 - это пересадочный узел между Киевской городской электричкой и Левобережной линии скоростного трамвая (маршруты № 4 и 5).

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Зимой киевляне штурмовали электричку на станции Троещина-2. Тогда отменили сразу 8 рейсов. В столичном КП "Киевпастранс" объяснили сбои в графике городской электрички. По состоянию на 20 февраля ежедневно работали 9 электропоездов. Сейчас не хватает локомотивных бригад в силу разных обстоятельств. Речь идет об увеличении случаев сезонных болезней и технические неисправности.