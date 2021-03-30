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вторник, 30 марта 2021 19:15

Показали, как изменится Голосеевский парк после ремонта
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Голосеевский парк Киева в 2021 году капитально отремонтируют. Власти города утвердили проект ремонта. Его планируют провести на территории площадью 3,38 га, расположенной возле станции метро Голосеевская.

Об этом сообщила пресс-служба Киевзеленстроя.

Фото: КО "Киевзеленстрой"

Озеленение парка предусмотрено по концепции "Природа в городе". Изображать естественность в городском ландшафте будут с помощью современных приемов проектирования, отметили коммунальщики.

Озеленение будет разделено на 2 зоны: "Лабиринт" и "Дубовая роща".

В "Лабиринте" посетители смогут прогуливаться, отдыхать на скамейках и фотографироваться среди цветов. В "Дубовой роще" можно будет отдыхать и любоваться озером в тени деревьев.

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В Шевченковском районе Киева возле станции метро Сырец планируют создать сквер в форме циклической спирали. Обустроят его вдоль ул. Щусева.

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