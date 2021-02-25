Показали, как изменилась станция метро Шулявская после ремонта

В Киеве на станции метро Шулявская завершился ремонт. Его целью было переоборудования станции для нужд маломобильных пассажиров.

Фото обновленной станции распространил в Facebook-сообществе "Транспорт Киева" Виталий Бадерый.

Фото: Виталий Бадерый

На станции установили более широкие входные двери. Заменили навигацию, систему громкоговорящей связи, оборудовали лестницы с тактильной плиткой. Также на станции появился дефибриллятор.

Новую визуальную навигацию начали критиковать в соцсетях. Мол, указатели отличаются от разработанного "Агентами изменений" стандарта, пишет "Хмарочос".

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Но эксперт по обучению и реабилитации незрячих людей Евгений Свет уверяет, что уже имеет десятки положительных отзывов от людей со слабым зрением касательно табличек, расположенных на уровне глаз.

По его словам, указатели доступны практически для всех пассажиров с остротой зрения от 0,02%, а для полностью слепых есть указатели со шрифтом Брайля. Эксперт отметил, что человек, останавливаясь прочитать указатель, не загораживает проход благодаря отказу от размещения таблички в арке.

Ремонт станции метро Шулявская анонсировали весной 2019-го. Работы начали осенью прошлого года. Согласно системе электронных торгов Prozorro, на ремонт потратили 19,5 млн грн.