Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации

В четверг, 17 июня, возле столичного центра вакцинации собрались сотни желающих привиться от Covid-19.

Очередь образовалась еще до его открытия, пишет "Сегодня".

Фото: Марина Дубина и Влада Цимбаленко, "Сегодня"

Отмечается, что не у всех присутствующих можно заметить средства индивидуальной защиты. Пренебрегают и безопасной дистанцией.

Из-за большого потока желающих иммунизироваться киевлянам советуют не занимать "живую" очередь, сообщили в Telegram медицинской системы Helsi.

"У МВЦ сейчас сформированы две очереди: по записи и "живая". Вторая очередь сегодня большая, а поэтому лучше ехать тем, кто имеет запись через helsi.me на определенное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на входе работает муниципальная стража, которая помогает разграничить очереди.

В эти выходные, 19-20 июня, Центр вакцинации в Киеве на базе Международного выставочного центра работать не будет. Получить прививку желающие могут 17 или 18 июня. Причина переноса "прививочных" дней - праздник День медика.