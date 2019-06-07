Погибшим в АТО откроют мемориал в центре Киева

До этого в столице не было единого мемориала погибшим в АТО киевлянам. Фото из открытых источников.

В столице появится мемориальный комплекс Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины.

Мемориал откроют в 2020 году. Он будет расположен возле Национальной парламентской библиотеки, на углу ул. Михаила Грушевского и Петровской аллеи в Печерском районе. Об этом говорит заместитель мэра столицы Вячеслав Непоп, передают в КГГА.

"В столице установлены мемориальные доски, но единого памятника еще не было. Хотя в других городах такие мемориалы уже созданы. Вместе с матерями погибших, представителями общественных организаций мы обсудили расположение такого комплекса. Важно, чтоб он был в центре, чтобы к мемориалу смогли прийти как можно больше людей. И такое место было найдено", - пояснил Вячеслав Непоп.

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Дизайн мемориала еще не определили. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА объявил Всеукраинский конкурс на лучший эскиз проекта. Регистрация участников будет открыта до 15 июня, а победителей объявят 22 августа. Заказчиком является коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ".

В нескольких метрах от крайних украинских позиций на Донбассе поставили подбитый танк. Это - временный "нулевой" мемориал. В феврале 2015-го в этой боевой машине героически погибли бойцы.