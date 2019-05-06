"Здесь ежедневно кладут сигареты": уникальный мемориал на фронте

 
Ексклюзивы
1/5
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1854
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5004
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1746
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1818
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 2943
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5366
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6651
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
14 Просмотров: 13077
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Просмотров: 3413
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2502
Фото
Все фото
3
11
9
7
7
Собрали новые доказательства российской агрессии
Собрали новые доказательства российской агрессии
Танки и &quot;Катюши&quot; сняли с постаментов: боевики готовятся к 9 мая
Танки и "Катюши" сняли с постаментов: боевики готовятся к 9 мая
&quot;Здесь ежедневно кладут сигареты&quot;: уникальный мемориал на фронте
"Здесь ежедневно кладут сигареты": уникальный мемориал на фронте
В Одессу зашел британский разведывательный корабль &quot;Эхо&quot;
В Одессу зашел британский разведывательный корабль "Эхо"
&quot;Бог любит пехоту&quot;: Украина впервые отмечает День пехотинцев
"Бог любит пехоту": Украина впервые отмечает День пехотинцев
Видео
Все видео
Военные будут заказывать снаряжения через электронный кабинет
Военные будут заказывать снаряжения через электронный кабинет
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Небо под стражей: украинские военные показали врагу, "где раки зимуют"
Небо под стражей: украинские военные показали врагу, "где раки зимуют"
"Никого не жалко" - как перевозят пленных боевиков на Донбассе
"Никого не жалко" - как перевозят пленных боевиков на Донбассе
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2502
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1098
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1269
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 2997
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3195
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 1224
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
понедельник, 06 мая 2019 12:18

"Здесь ежедневно кладут сигареты": уникальный мемориал на фронте
9

  Комментировать

В нескольких метрах от крайних украинских позиций стоит подбитый танк, к которому бойцы приносят сигареты и убирают вокруг.

Это - временный "нулевой" мемориал, в феврале 2015-го в этой боевой машине героически погибли бойцы 17 отдельной криворожской бригады Алексей Осташевский, Василий Денисюк и Константин Ткачук, пишут в Генштабе ВСУ.

Танк-мемориал стоит у Троицкого. К нему приходят украинские солдаты, чтобы почтить память погибших собратьев
Фото: Генштаб ВСУ
Танк-мемориал стоит у Троицкого. К нему приходят украинские солдаты, чтобы почтить память погибших собратьев
Танк-мемориал стоит у Троицкого. К нему приходят украинские солдаты, чтобы почтить память погибших собратьев
Танк-мемориал стоит у Троицкого. К нему приходят украинские солдаты, чтобы почтить память погибших собратьев
Танк-мемориал стоит у Троицкого. К нему приходят украинские солдаты, чтобы почтить память погибших собратьев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бог любит пехоту": Украина впервые отмечает День пехотинцев

Смерть этих бойцов помогла украинским военным закрепиться на подступах к Дебальцево и Кадиевке.

"Здесь - почти ежедневные обстрелы, здесь - всегда убрано, здесь - ежедневно кладут в расплавленной брони сигареты, здесь - ежедневная боевая работа, которой отдают самую высокую дань ангелам-собратьям те, кто лучше всех в мире знает, что сделал этот танковый экипаж и, которые точно знают, что "нулевой" статус этого мемориала - временный", - говорится в описании.

После победы над российскими захватчиками мемориал поставят уже мирный, но пока бойцы носят сигареты к танку, в котором 2015-го погибли герои.

5 мая 2014-го под Славянском состоялся первый большой бой в Донбассе. Это было первое нападение на колонну украинских военных российскими диверсантами и боевиками.
"Наша колонна из Краматорска шла именно по этому пути, как мы видим, через перекресток, а навстречу вышла группа прикрытия. На этом перекрестке погибли "альфачи" полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевский, прапорщик Виктор Долинский из "Ягуара". Вечная память", - написал журналист Юрий Бутусов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Здесь ежедневно кладут сигареты": уникальный мемориал на фронте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

"Бог любит пехоту": Украина впервые отмечает День пехотинцев

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 Просмотров: 19045
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей Просмотров: 16236
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 12907
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 11683
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
10
 2 Просмотров: 8901
Донбасс
Военные будут заказывать снаряжения через электронный кабинет
Военные будут заказывать снаряжения через электронный кабинет
 Просмотров: 63
Совесть замучила: застрелился предатель
Совесть замучила: застрелился предатель Просмотров: 225
Собрали новые доказательства российской агрессии
Собрали новые доказательства российской агрессии
3
 1 Просмотров: 162
Танки и "Катюши" сняли с постаментов: боевики готовятся к 9 мая
Танки и "Катюши" сняли с постаментов: боевики готовятся к 9 мая
11
 Просмотров: 1477
В Одессу зашел британский разведывательный корабль "Эхо"
В Одессу зашел британский разведывательный корабль "Эхо"
7
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
22
Зеленский готовит ответ России
13
Вятрович считает, что 9 мая не должно быть выходным
5
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
5
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
3
Рассказали, за что стоит поблагодарить Петру Порошенко
Голосов: 35250
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua