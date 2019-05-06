"Здесь ежедневно кладут сигареты": уникальный мемориал на фронте

В нескольких метрах от крайних украинских позиций стоит подбитый танк, к которому бойцы приносят сигареты и убирают вокруг.

Это - временный "нулевой" мемориал, в феврале 2015-го в этой боевой машине героически погибли бойцы 17 отдельной криворожской бригады Алексей Осташевский, Василий Денисюк и Константин Ткачук, пишут в Генштабе ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ

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Смерть этих бойцов помогла украинским военным закрепиться на подступах к Дебальцево и Кадиевке.

"Здесь - почти ежедневные обстрелы, здесь - всегда убрано, здесь - ежедневно кладут в расплавленной брони сигареты, здесь - ежедневная боевая работа, которой отдают самую высокую дань ангелам-собратьям те, кто лучше всех в мире знает, что сделал этот танковый экипаж и, которые точно знают, что "нулевой" статус этого мемориала - временный", - говорится в описании.

После победы над российскими захватчиками мемориал поставят уже мирный, но пока бойцы носят сигареты к танку, в котором 2015-го погибли герои.

5 мая 2014-го под Славянском состоялся первый большой бой в Донбассе. Это было первое нападение на колонну украинских военных российскими диверсантами и боевиками.

"Наша колонна из Краматорска шла именно по этому пути, как мы видим, через перекресток, а навстречу вышла группа прикрытия. На этом перекрестке погибли "альфачи" полковник Александр Анищенко и майор Руслан Лужевский, прапорщик Виктор Долинский из "Ягуара". Вечная память", - написал журналист Юрий Бутусов.