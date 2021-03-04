Поезд с пушистиками курсирует столичным метро и призывает "искать своего"

На ливрее изображены хвостатые "воспитанники" крупнейших приютов Киева. Фото: скриншот с видео

В столичном метро курсирует "поезд добра", на котором размещены изображения бездомных животных.

Об этом в Facebook сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

"В метро курсирует вагон с котиками и собачками, которые ждут семью. Изображенные животные - подопечные крупнейших киевских приютов, в том числе и нашего Центра защиты животных", - написал Ткаченко.

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Инициатива принадлежит фонду Happy Paw. По словам Ткаченко, в прошлом году отдел адопции Центра защиты животных нашел дома для более 750 бездомных животных.

Если решите приютить котенка или щенка, просят звонить по телефону 0(98) 828 14 14.

Видео с особым поездом можно посмотреть по ссылке.

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