Поезд с пушистиками курсирует столичным метро и призывает "искать своего"

В столичном метро курсирует "поезд добра", на котором размещены изображения бездомных животных.
Об этом в Facebook сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.
"В метро курсирует вагон с котиками и собачками, которые ждут семью. Изображенные животные - подопечные крупнейших киевских приютов, в том числе и нашего Центра защиты животных", - написал Ткаченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу
Инициатива принадлежит фонду Happy Paw. По словам Ткаченко, в прошлом году отдел адопции Центра защиты животных нашел дома для более 750 бездомных животных.
Если решите приютить котенка или щенка, просят звонить по телефону 0(98) 828 14 14.
Видео с особым поездом можно посмотреть по ссылке.
Самолет суданской авиакомпании Tarco совершил экстренную посадку из-за внезапного появления в кабине пилотов агрессивного кота. Испуганное животное мешало пилотам управлять судном и бросалось на капитана.
Комментарии