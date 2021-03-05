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пятница, 05 марта 2021 09:23

Поезд отрезал мужчине ноги

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Поезд отрезал мужчине ноги
После проведения следственных действий предоставят правовую квалификацию событию. Фото: pixabay.com

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве пешеходу оторвало ноги.

Трагедия произошла 4 марта около 16:00, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Он госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работали следственно-оперативная группа, врачи и наряды патрульных полицейских.

Продолжаются следственные действия для установления причин и обстоятельств инцидента.

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В поселке Клевань Ровенской области на предприятии обе ноги работника попали в дробильную машину. Одну ногу мужчине отрезало, другая сильно травмирована.

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