Поезд отрезал мужчине ноги

После проведения следственных действий предоставят правовую квалификацию событию. Фото: pixabay.com

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве пешеходу оторвало ноги.

Трагедия произошла 4 марта около 16:00, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Он госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работали следственно-оперативная группа, врачи и наряды патрульных полицейских.

Продолжаются следственные действия для установления причин и обстоятельств инцидента.

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В поселке Клевань Ровенской области на предприятии обе ноги работника попали в дробильную машину. Одну ногу мужчине отрезало, другая сильно травмирована.