Поезд из Вены в Киев и еще 10 выбились из графика - на сколько задерживаются

Поезд, следующий из Вены в Киев, опаздывает. Причина - задержка беспересадочного вагона в Венгрии.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона Вена - Киев до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии", - говорится в сообщении.
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По состоянию на 09:00 задерживаются такие поезда:
- №44 Ивано-Франковск-Чернигов задерживается 2 ч. 20 мин.;
- №14 Солотвино-Киев на 1 ч. 40 мин.;
- №9 Киев-Мариуполь на 1 ч. 20 мин.;
- №149 Полтава-Ворохта на 40 мин;
- №7 Киев-Черновцы на 1 ч. 20 мин.;
- №11 Львов-Одесса на 2 ч. 10 мин.;
- №244 Рахов-Киев на 2 ч. 50 мин.;
- №110 Львов-Херсон на 45 мин.;
- №50 Трускавец-Киев на 1 ч.;
- №8 Черновцы-Киев на 2 ч.
На Западной Украине ряд поездов идет с опозданием на более 2 ч. из-за обрыва контактной сети.
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