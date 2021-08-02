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понедельник, 02 августа 2021 11:23

Поезд из Вены в Киев и еще 10 выбились из графика - на сколько задерживаются

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Поезд из Вены в Киев и еще 10 выбились из графика - на сколько задерживаются
Поезд из Вены в Киев задерживается уже на 8 ч. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Поезд, следующий из Вены в Киев, опаздывает. Причина - задержка беспересадочного вагона в Венгрии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона Вена - Киев до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 09:00 задерживаются такие поезда:

- №44 Ивано-Франковск-Чернигов задерживается 2 ч. 20 мин.;

- №14 Солотвино-Киев на 1 ч. 40 мин.;

- №9 Киев-Мариуполь на 1 ч. 20 мин.;

- №149 Полтава-Ворохта на 40 мин;

- №7 Киев-Черновцы на 1 ч. 20 мин.;

- №11 Львов-Одесса на 2 ч. 10 мин.;

- №244 Рахов-Киев на 2 ч. 50 мин.;

- №110 Львов-Херсон на 45 мин.;

- №50 Трускавец-Киев на 1 ч.;

- №8 Черновцы-Киев на 2 ч.

На Западной Украине ряд поездов идет с опозданием на более 2 ч. из-за обрыва контактной сети.

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