"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу

Задержанный мужчина говорил, что "его просто достало жизни". Фото: МВД Украины

С экс-бойцом "Айдара", который угрожал взорвать гранату в Кабмине, проведут психиатрическую экспертизу.



Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

"С ним проведут следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", - написал Монастырский.

Министр поблагодарил всех правоохранителей, которые принимали участие в спецоперации. Также выразил отдельную благодарность товарищу правонарушителя, волонтеру и депутату Бучанского городского совета Василию Олексюку. Именно он вел переговоры со взрывателем. Это помогло полиции задержать мужчину.

4 августа около 10:00 в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство. Угрожал его взорвать. На место съехались спецназовцы и взрывотехники. Людей со здания не эвакуировали. Переговоры с мужчиной длились 10 мин. Его без применения силы задержали. Граната оказалась боевой. Выяснилось, что захватчики Кабмина - ветеран войны Владимир Прохнич. Мужчина воевал на Донбассе, был дважды ранен. В частности, имел черепно-мозговую травму. У него серьезные проблемы со здоровьем - опухоль. Совершил это преступление из-за "жизненных событий". Каких именно, пока неизвестно. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.