Подозрительный чемодан: в Киеве перекрыли улицу

В Киеве на ул. Маршала Тимошенко обнаружили подозрительный чемодан, стоящий возле дерева.
Соответствующее видео появилось на странице в Facebook "Киев-оперативный".
Прохожие вызвали полицию, периметр вблизи чемодана окружили. Полицейские ожидают прибытия взрывотехников.
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Ранее в Киеве задержали 29-летнего мужчину, который сообщил о взрывчатке на территории Центрального железнодорожного вокзала. Выяснилось, он уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.
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