Подал в отставку секретарь Киевсовета

Владимир Прокопив подал в выдставку. Фото: УНИАН

Заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета написал Владимир Прокопив.

"Сегодня я принял решение, что поведу команду "Европейской солидарности" в столичный парламент, поскольку партию поддержали почти 200 тысяч киевлян", - сообщил он в Facebook.

"Решение возглавить партию "Европейская солидарность" в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета. Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии. Свои обещания я всегда выполняю. Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета", - пояснил Прокопов.

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Он надеется, что следующим секретарем избран молодую прогрессивную человека, который отбросит свои политические предпочтения и сосредоточится на объединении представителей разных партий для принятия важных для киевлян решений.

В 211 округе столицы (Голосеевский район) побеждает представитель "Европейской солидарности", секретарь Киевсовета Владимир Прокопов. За него проголосовало 26,4% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Центром социологических исследований им. Драгоманова.