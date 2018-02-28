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среда, 28 февраля 2018 19:15

Под зданием КГГА установили бронзовый каштан

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На Крещатике под зданием КГГА в рамках проекта "Шукай" установили бронзовую скульптуру, посвященную киевскому каштану.

Об этом сообщила менеджер проекта Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

Автор: "44.ua"
  На Крещатике под зданием КГГА установили бронзовую скульптуру
На Крещатике под зданием КГГА установили бронзовую скульптуру

"Открываем вторую скульптурку проекта "Шукай" возле Киевской городской государственной администрации вместе с заместителем мэра Резниковым по инициативе Антона Тараненко - начальника управления туризма КГГА", - написала она и выложила видео с презентации скульптуры.

Автор: "44.ua"
  На Крещатике под зданием КГГА установили бронзовую скульптуру
На Крещатике под зданием КГГА установили бронзовую скульптуру

Автор скульптуры киевского каштана - Марко Галенко.

В рамках проекта "Шукай" в разных местах Киева планируют разместить несколько бронзовых мини-скульптур. Жителям города, туристам нужно будет пройти небольшой квест - найти скульптуры и просканировать расположенный рядом QR-код, чтобы узнать их историю.

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В январе 2018 года в столице возле ресторана на пересечении ул. Городецкого и Заньковецкой открыли первую скульптуру - бронзовую котлету по-киевски, из которой аппетитно на тарелочку вытекает масло.

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