Под зданием КГГА установили бронзовый каштан

На Крещатике под зданием КГГА в рамках проекта "Шукай" установили бронзовую скульптуру, посвященную киевскому каштану.

Об этом сообщила менеджер проекта Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

Автор: "44.ua" На Крещатике под зданием КГГА установили бронзовую скульптуру

"Открываем вторую скульптурку проекта "Шукай" возле Киевской городской государственной администрации вместе с заместителем мэра Резниковым по инициативе Антона Тараненко - начальника управления туризма КГГА", - написала она и выложила видео с презентации скульптуры.

Автор: "44.ua" На Крещатике под зданием КГГА установили бронзовую скульптуру

Автор скульптуры киевского каштана - Марко Галенко.

В рамках проекта "Шукай" в разных местах Киева планируют разместить несколько бронзовых мини-скульптур. Жителям города, туристам нужно будет пройти небольшой квест - найти скульптуры и просканировать расположенный рядом QR-код, чтобы узнать их историю.

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В январе 2018 года в столице возле ресторана на пересечении ул. Городецкого и Заньковецкой открыли первую скульптуру - бронзовую котлету по-киевски, из которой аппетитно на тарелочку вытекает масло.