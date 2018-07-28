Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь

Фото: Gazeta.ua

В 11:30 возле столичного Владимирского собора выстраиваются колонны автобусов и маршруток. Развеваются сине-желтые флаги. В главном храме Украинской православной церкви Киевского патриархата только что закончилась служба.

У собора в глаза бросаются множество вышиванок и покрытые платками женские головы. Солнце печет - люди прикрылись зонтами. Из собора выходят священники в золотых, голубых, зеленых ризах. Их лица красные - жарко. Фотографируются и перецеловываются со знакомыми.

Сегодня в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата за единую поместную церковь. В день 1030-летия Крещения Руси. В ней приняли участие десятки тысяч верующих. А также президент Петр Порошенко, предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет, делегация Вселенского патриархата и ряд министров и политиков. Участники шествия - от 55 до 150 тысяч - прошли от Владимирского собора до Владимирской горки.

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Среди толпы отец с рацией пытается пошиковать батюшек:

"Прекрасные леди, отойдите, дайте место!" - восклицает он. Церковнослужители оттесняют набожных женщин животами.

- Священники идут впереди, - объясняет прихожанка подруге, - а потом все остальное. Девоньки, а не будем идти пока за ними. Может, повезет увидеть Филарета.

- Я очень, очень хочу его увидеть, - отвечает та.

Автор: Gazeta.ua Священники выстраились возле Владимирского собора в Киеве

Только шествие трогается, возникает давка.

"Держи сумку перед собой", - инструктирует одна из участниц младшую спутницу.

Маленьких детей мужчины несут на шее. Голова одной девочки покрыта красно-черным флагом. В толпе несколько раз звучит "Слава Украине!". Затягивают казацкую походную "Розпрягайте, хлопцы, коней".

Когда шествие проходит городскую больницу, в ее забора подъезжают пациенты на коляске.

Колонна движется по улице Владимирской. Сбоку, опираясь на костыль, идет человек с длинными седыми волосами. Николай Гончаров - пенсионер, в прошлом - военный и электрик. Считает, что люди сами впоследствии обратятся к церкви Киевского патриархата.

"В том-то и аргумент Московского - мы, мол, законные, а вы нет. А если признают автокефалию Украинской церкви, то все в Киевский перейдут - лет через 5, не больше", - мужчину едва слышно - рядом поют гимн Украины.

Автор: Gazeta.ua Ход сопровождают желто-синие флаги. Также можно заметить и красно-черные

Участников акции сопровождают автомобильные и велосипедные патрули полиции, правоохранители дежурят вдоль всего маршрута. Движение автомобилей перекрыто.

"Московский патриархат - это русская церковь в Украине. Она так и должна называться, - говорит прихожанка Людмила Михайловна. Добавляет, что сама видела, как на вчерашний крестном ходе раздавали по 200 гривен. Спрашивает, к какой вере я принадлежу.

- Ни к какой? Это плохо. Я и деда - своего мужа - окрестила уже при независимости. И все внуки в церковь ходят, хоть и нечасто.

Анна и Наталья, обе в больших темных очках, сидят у витрины магазина, наблюдая за шествием.

"Мы с Донбасса. Сейчас едем из Ужгорода, - говорит. - Есть немного времени между поездами, нам посоветовали сюда сходить. А что здесь происходит?".

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В толпе молодой священник идет с девушкой: на ее затылке и висках выбритые волосы, а с макушки спускается туго заплетенная косичка. Идут, не размыкая рук.

Люди несут таблички с названиями городов: Канев, Днепр.

В 14:00 возле Михайловского собора толпа понемногу рассеивается. Батюшки спешно сворачивают и прячут в пакеты попинки (длинные вышитые орнаментом ленты, цепляющиеся на шею поверх рясы. - Gazeta.ua), встречаются с детьми и женами. Кое-где проходят капелланы в рясах оливкового цвета.

Верующие спрятались в тени деревьев и стен собора. У киосков с мороженым и колой возле фуникулера собралась большая очередь.

"О, Владимирскую горку после приезда Порошенко открыли", - говорит одна из верующих.

Длинные вереницы православных спускаются к памятнику Святому Владимиру.

Автор: Gazeta.ua У памятника Святого Владимира как никогда людно - фотографируются на память

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В субботу утром возле памятника Владимиру Крестителю в Киеве состоялась церемония к годовщине Крещения Руси. На ней президент Петр Порошенко заявил, что украинская власть не будет вмешиваться во внутренние дела православной церкви, но и не позволит этого делать другим. "Считаете крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор, - отметил Петр Порошенко. - автокефалия - это вопрос нашей независимости, национальной безопасности". Представитель вселенского патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил подтвердил, что Вселенский патриархат начал процедуру предоставления украинской церкви автокефалии еще в апреле. "Вселенский патриарх не может оставаться слепым и глухим к обращениям, повторяющиеся более четверти века. Чада украинской церкви и ее проводники имеют право на свое место среди церквей", - сказал митрополит Эммануил. Российская православная церковь и УПЦ МП официально выступают против предоставления автокефалии и предупреждают, что она может углубить раскол между православными в Украине.