Под Киевом женщина превратила квартиру на свалку

Жительница однокомнатной квартиры в пятиэтажке на улице Шептицкого, 10, что в Белой Церкви, превратила жилье в свалку.

Жители дома жалуются на вонь, которая разносится по всему подъезду уже не первый год, написали в "Моя Киевщина".

Люди вынуждены заходить в квартиру в медицинских масках. Горы мусора в доме настолько велики, что достигают потолка, здесь царит антисанитария.

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Автор: mykyivregion.com.ua Горы мусора в доме настолько велики, что достигают потолка, царит антисанитария

По словам соседей, хозяйка квартиры Любовь на жалобы людей не реагирует. Женщина со своим сожителем целыми днями собирают новый хлам. Основным квартиросъемщиком является сын Любови, однако на звонки он не отвечает.

Полгода назад вызвали представителей санэпидемстанции, департамента ЖКХ, полиции и МЧС. Тогда вынесли весь мусор, однако через несколько месяцев его стало еще больше, рассказали жители.

Автор: mykyivregion.com.ua Жители дома жалуются на вонь, что разносится по всему подъезде уже не первый год

В квартире побывали едва ли не все службы, со стороны ЖКХ в доме заменили гнилые трубы, а для вывоза мусора предоставили трактор, рассказала представитель ЖКХ.

Жители пятиэтажки написали жалобу на имя Белоцерковского городского головы, однако ответа нет.

Люди готовы прийти с мусором в помещение мэрии, если власти никак не будут на них реагировать.

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