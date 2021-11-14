Под Киевом вспыхнул масштабный пожар

В Ирпене Киевской области горит металлический ангар возле ЖК "Олимп".

Пожар очень масштабный, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

"Предварительно, вспыхнул ангар. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/groups/irpin.daily

Сейчас на месте происшествия работают шесть пожарных машин, утверждают очевидцы в соцсетях.

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В Днепре произошел пожар в кислородно-конвекторном цехе металлургического завода компании "Евраз-ДМЗ". Загорелись электрические кабели, тушение которых заняло около полутора часов.