Под Киевом вспыхнул масштабный пожар

В Ирпене Киевской области горит металлический ангар возле ЖК "Олимп".
Пожар очень масштабный, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
"Предварительно, вспыхнул ангар. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают шесть пожарных машин, утверждают очевидцы в соцсетях.
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В Днепре произошел пожар в кислородно-конвекторном цехе металлургического завода компании "Евраз-ДМЗ". Загорелись электрические кабели, тушение которых заняло около полутора часов.
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