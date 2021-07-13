Под Киевом в смертельной аварии сошлись три фуры, движение парализовано

Движение по Бориспольской трассе парализовано. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 13 июля, на Бориспольской трассе под Киевом произошла масштабная авария с участием трех грузовиков.

Об этом сообщило dtp.kiev.ua в Telegram.

"Масштабное утреннее ДТП на Броварской Окружной, на встречной, где дорогу делают. Собрался большой паровоз из фур. О пострадавших неизвестно", - говорится в посте.

Авария парализовала движение транспорта. На месте происшествия работают полиция и медики.

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По предварительным данным, две фуры остановились в пробке. Водитель третьей сделать этого не успел из-за превышенной скорость, пишет "24 канал".

Одного из дальнобойщиков зажало в салоне. Его пришлось вырезать из покореженной машины спасателям. Водитель первого грузовика получил не совместимые с жизнью травмы. Медики "скорой" констатировали смерть мужчины.

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