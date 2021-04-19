Под Киевом река "утонула" в канистрах с химикатами и мусоре

В Бучанском районе Киевской области неизвестные лица выбросили в реку Кизка около 3 тыс. 20-литровых канистр с химикатами.

Об этом в Facebook сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Фото: скриншот с видео

Отмечается, что на отрезке около 400 м русло реки было полностью забросано строительным мусором, бытовыми отходами и канистрами.

"Так совпало, что в День окружающей среды совместными усилиями спасаем реку Кизка, окружающую территорию от действий людей, которых таким словом трудно и назвать. Вместе с большим количеством канистр убрали строительный мусор, твердые бытовые отходы", — написал Федорук.

Расчищали водоем спасатели ГСЧС, полиция, коммунальные службы и местные жители.

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В Киеве река Лыбидь критически загрязнена свалкой отходов. Ее захламили, в частности, бытовыми отходами, пластиком и шприцами.