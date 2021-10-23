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суббота, 23 октября 2021 18:42

Под Киевом пьяный мужчина ограбил магазин, а затем обстрелял грузовик

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Под Киевом пьяный мужчина ограбил магазин, а затем обстрелял грузовик
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: kv.npu.gov.ua

Под Киевом вооруженный мужчина устроил стрельбу посреди улицы, а потом ограбил продуктовый магазин, угрожая кассиру пистолетом.

Личность нападавшего выяснили менее чем за час, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области. Мужчину задержали, а оружие изъяли.

"Инцидент произошел около полудня в Бориспольском районе Киевской области. 30-летний житель села Глубокое зашел в магазин, похитил пищевые продукты и скрылся", - говорится в сообщении.

Также в полицию обратился 33-летний водитель грузовика Isuzu. По его словам, пьяный мужчина разбил боковое стекло автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону.

В результате инцидента никто не пострадал. Нападавшему грозит от трех до семи лет тюремного заключения.

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В Софиевской Борщаговке возле Киева неизвестный стрелял по семье. Около 7:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в камуфляже стрелял в 27-летнего мужчину. Тот с 28-летней женой садился в автомобиль. Мужчина получил ранение в ногу. Повреждено авто.

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