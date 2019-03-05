Под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом смертельное ДТП. Фото: Корреспондент

Под Киевом на выезде из Вишневого произошла смертельная авария при участии трех автомобилей.

Авария произошла в начале трассы на Боярку, сообщает "Киев оперативный".

"На улице Киевской, что на первом километре Боярской трассы произошло смертельное ДТП: Honda vs Lada", - сообщили в сообществе.

В результате ДТП погибли двое людей, которые находились в автомобиле Lada.

Пользователи соцсетей также отмечают, что в результате мощного столкновения Lada отрикошетила в ехавший по дороге микроавтобус Ford.

Точные причины аварии пока неизвестны. На опубликованных с места ДТП видно, что у Lada очень сильно разбита правая часть авто, в то время как у Honda полностью разбит перед авто, а также, похоже, вырвано левое переднее колесо.

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