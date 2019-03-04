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понедельник, 04 марта 2019 22:20

В столице элитные машины попали в аварию
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В центре Киева произошла авария
Фото: "Інформатор"
В центре Киева произошла авария
В центре Киева произошла авария
В центре Киева произошла авария

В понедельник, 4 марта, в центре Киева произошло ДТП с участием трех элитных автомобилей.

На перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Госпитальной Tesla Model S на скорости врезался в Range Rover и от удара влетел в Mercedes S-Coupe, сообщает "Информатор".

В результате ДТП травмы получил мужчина, сидевший в салоне внедорожника. С места аварии его отвезли в больницу.

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После столкновения в Range Rover произошла утечка газа из баллона. На место вскоре прибыли спасатели и аварийная служба газа.

4 марта на развязке ул. Богатырской и Днепроводской в ​​Киеве произошла авария с участием тягача DAF и Chevrolet Aveo. Машины столкнулись лоб в лоб. Пять человек из легковушки госпитализировали.

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Дата
04
марта

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