В столице элитные машины попали в аварию

Фото: "Інформатор"

В понедельник, 4 марта, в центре Киева произошло ДТП с участием трех элитных автомобилей.

На перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Госпитальной Tesla Model S на скорости врезался в Range Rover и от удара влетел в Mercedes S-Coupe, сообщает "Информатор".

В результате ДТП травмы получил мужчина, сидевший в салоне внедорожника. С места аварии его отвезли в больницу.

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После столкновения в Range Rover произошла утечка газа из баллона. На место вскоре прибыли спасатели и аварийная служба газа.

4 марта на развязке ул. Богатырской и Днепроводской в ​​Киеве произошла авария с участием тягача DAF и Chevrolet Aveo. Машины столкнулись лоб в лоб. Пять человек из легковушки госпитализировали.