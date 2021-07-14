Под Киевом произошла огненная трагедия, есть жертвы

В Яготине два человека погибли при пожаре в многоэтажке. Фото: ГСЧС

В городе Яготин Киевской области загорелось в жилой пятиэтажке. В результате пожара два человека погибли, один госпитализирован.

Трагедия произошла 13 июля на ул. Независимости, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В квартире на третьем этаже возник пожар с распространением огня на балконы четвертого и пятого этажей", - говорится в сообщении.

В 20:27 пожар на площади 60 кв. м ликвидировали. К тушению привлекли 12 пожарных и три единицы пожарной техники.

Что стало причиной пожара, не сообщили.

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Произошел пожар в одной из жилых многоэтажек Киева на ул. Героев Сталинграда, 6. Причина - подзарядка электросамоката в квартире. Огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом. В результате возгорания сгорели два электросамоката, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры. Киевлянина госпитализировали с ожогами рук и лица.