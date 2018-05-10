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четверг, 10 мая 2018 19:01

Под Киевом появилось стихийное кладбище для домашних животных
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Люди массово хоронят своих животных в лесу
Фото: Марина Пешкова. Facebook
В Обухове, что под Киевом, появилось стихийное кладбище для домашних любимцев

В Обухове, что под Киевом, появилось стихийное кладбище для домашних любимцев.

Люди массово хоронят своих животных в лесу, написала местная жительница Марина Пешкова в сообществе "Интернет-газета" Зеркало Обухова" в Facebook.

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"У нас на больнице появилось новое кладбище, вы не знали? Прямо в лесу, на тропе к Песчаной. Надо отметить, что это единственный упорядоченый участок. На некоторых могилах кресты. Интересно, в какой епархии крестились умершие?" - поинтелесовалась автор.

Пользователи соцсети в комментариях под публикацией высказали предположения, что его сделали по аналогии с Дарницким кладбищем домашних животных, что в Киеве.

"Для многих людей животные, которые прожили с ними много лет, воспринимаются как члены семьи. На человеческих кладбищах их никто бы не хоронил. Увидев подобные могилы люди стихийно хоронят своих дорогих четвероногих там же. Некоторые хозяева даже ухаживают за могилой собаки или кошки", - написала Марина Кочкина в комментариях под постом.

Жители Днепропетровска возмущаются строительством крематория недалеко от жилых домов. Люди не требуют отменить строительство вообще, они просят только изменить место возведения.

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10
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