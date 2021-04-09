Под Киевом перевернулась цистерна с кислородом, движение заблокировано

На Броварской окружной дороге перевернулась фура-цистерна. В результате пострадал водитель.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Пострадал водитель, голова в крови. К счастью, без тяжелых последствий, без вспышки и взрыва", - говорится в посте.

На месте работают спасатели, медики и следователи.

"Опрокинулся DAF CF, который транспортировал жидкий кислород. Патрульные занимаются регулированием движения. На указанном участке движение временно заблокировано. Объезд осуществляется через город Бровары", - уточнили в патрульной полиции столицы.

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В Киеве нагруженная фура провалилась под асфальт, когда водитель пытался объехать место ремонтных работ. 3 задних моста грузовика повисли в воздухе, кузов наклонился.