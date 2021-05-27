Под Киевом фуры сошлись с грузовиками Нацгвардии: движение парализовано

Шесть грузовиков сошлись на Бориспольском шоссе. Фото: Патрульная полиция Киева

В четверг, 27 мая, на въезде в Киев со стороны Борисполя столкнулись шесть грузовиков.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Бойцы Нацгвардии, которые тоже оказались в эпицентре событий, пытаются достать водителя, которому досталось больше всех", - говорится в посте.

Информация о пострадавших уточняется.

Движение затруднено в направлении Киева, предупредила патрульная полиция города.

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В Киеве в ночь на 26 мая столкнулись несколько автомобилей. Есть пострадавшие. Авария произошла на перекрестке просп. Оболонский и Степана Бандеры, возле станции метро Почайна.