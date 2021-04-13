Под Киевом цистерна "раздавила" авто, движение заблокировали

Во вторник, 13 апреля, на 87 км автотрассы Киев - Одесса столкнулись цистерна Mercedes-Benz и легковушка Lada Kalin. В направлении столицы перекрыта 1 полоса движения.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевщины.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Отмечают, что в результате аварии есть травмированные. Патрульные регулируют движение. На месте работают спасатели, медики и следователи.

"Просим вас учесть указанную информацию. По возможности воздержитесь от поездки по этому маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель разбился в жуткой ДТП под Киевом: кадры смертельного столкновения

На Броварской окружной дороге под Киев 9 апреля перевернулась фура-цистерна с кислородом. В результате пострадал водитель.