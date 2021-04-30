Под Киевом автомобиль на скорости врезался в лося

В пятницу, 30 апреля, на Житомирской трассе под Киевом авто на полной скорости сбил лося. Животное скончалось на месте от полученных травм.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua Удар пришелся на левую часть авто, рогами выбито боковое стекло

"Очень жаль животное. Будьте внимательны и осторожны на дороге", - говорится в посте.

Отмечается, что трагедия произошла на 93-м км трассы. На месте работают правоохранители.

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В Киеве на ул. Саперно-Слободской збили лося, жившего в столичных лесопосадках. Животное неоднократно видели возле метро, очевидцы снимали особого гостя столичных магистралей на видео. Однако поймать его не удавалось.