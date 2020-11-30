Под КГГА пришли митингующие - Крещатик перекрыли

Кличко обратился к вкладчикам банка "Аркада". Фото: КГГА

В квартале Киева между ул. Прорезная и ул. Богдана Хмельницкого временно перекрыли проезд.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Сегодня, 30 ноября, возле столичной мэрии проходит очередная акция семей, вложивших деньги в квартиры от банка "Аркада", но так и не получивших помещения. Митингующие требуют достройки жилых домов.

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По словам мэра Киева Виталия Кличко, город не оставит обманутых инвесторов банка "Аркада" один на один с ситуацией, в которую они попали.

"Как мы и обещали, сделанный аудит строительства всех 3 жилых комплексов. Сейчас результаты аудита на рассмотрении в МВД, СБУ и Нацбанка. В течение 2 недель будет предложен алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторов", - заявил глава столицы во время онлайн-брифинга.

20 августа нынешнего года НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным, после того как его капитал уменьшился до одной трети от норматива. Позже Нацбанк отнес банк "Аркада" к категории проблемных. Также НБУ ввел специальный режим контроля за деятельностью банка и назначил куратора.