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вторник, 25 декабря 2018 14:40

По Киеву ездит модный Санта и раздает конфеты на остановках

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По Киеву ездит модный Санта и раздает конфеты на остановках
Санта Клаус просто поздравляет с Новым Годом. Фото: professorshouse.com

По улицам Киева на автомобиле марки Ford Mustang с откидным верхом разъезжает модный Санта Клаус, раздавая людям конфеты.

Видео опубликовал 25 декабря на своей странице в Facebook киевлянка Валерия Радченко.

По словам очевидцев, Санта Клаус не рекламирует никаких товаров или компаний. Он просто поздравляет с Новым Годом и желает всем хорошего настроения. Неизвестно является ли это чьей-то рекламной акцией или это просто "выходки" обеспеченных чудаков.

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Известно, что модного Санту заметили еще как минимум на 6 остановках в районе Соломенской площади.

Напомним, что президент США Дональд Трамп во время традиционного приветствия детей с Рождеством по телефону спросил ребенка, она до сих пор верит в Санту.

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Дата
25
декабря

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