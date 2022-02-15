"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля

Украинские военные готовы отразить новое наступление агрессора, если Россия на него решится. ФОТО: Валерий ШМАКОВ

Нападение России на Украину предположительно может произойти 16 февраля, сообщило издание Spiegel в прошлую пятницу.

14 числа американская радиостанция CBS News со ссылкой на собственные источники обнародовала информацию о том, что некоторые российские подразделения уже начали выдвигаться на позиции для атаки.

Gazeta.ua провела опрос среди украинцев в Киеве. Спросили людей: "Верите ли вы в то, что завтра начнется война и имеете ли план действий на случай новой агрессии России?".

Большинство опрошенных убеждены, что широкомасштабная война не начнется. Один из мужчин обвинил в распространении панических настроений телевидение: "Плюваться хочется в этот телевизор!". Также люди признавались, что не готовились к вероятным военным действиям и не планируют бежать из города или Украины.

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Российского вторжения в Украину не будет ни 16, ни 17 февраля, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после совещания с депутатами, лидерами фракций и комитетов ВР. Президент Владимир Зеленский решил сделать 16 февраля Днем единения. "В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - заявил глава государства в видеообращении к украинцам.