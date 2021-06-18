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суббота, 19 июня 2021 19:15

Певческое поле заселили огромные "животные". Фото поражают
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В Киеве на Певческом поле открылась выставка "Планета диких животных". На ней представлены 3D композиции животных, сделанные из цветов и декоративных растений.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

Фото: kmr.gov.ua

"Для создания композиций использовали специальные металлические конструкции, деревья и более 500 тыс. цветов-однолетников. Некоторые композиции созданы из 40 тыс. цветов, а их высота достигает 5 м", - рассказали организаторы.

На выставке представлены работы ландшафтных дизайнеров с каждого района столицы. Например, композиция "Морской мир" представлена ​​от Голосеевского района. Всего для создания морских фигур использовали более 2 тыс. цветов и потратили две недели.

Главные фигуры композиции Днепровского района - огромные осьминог и рыба. В ландшафтной работе Оболони представлены персонажи из известного мультфильма "Мадагаскар". На высадку около 27 тыс. растений авторам понадобилось 1,5 недели.

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Выставка "Планета диких животных" на ул. Лаврской, 31 продлится до 1 августа. Стоимость взрослого билета - 100 грн, детского - 25 грн. Детям до трех лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, инвалидам первой и второй групп, ликвидаторам Чернобыльской аварии вход на выставку бесплатный.

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