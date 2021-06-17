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четверг, 17 июня 2021 09:33

В Киеве расцвела удивительная фотолокация: яркие фото
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Фото: Оксана Старак-Повякель

На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины зацвел лен. У деревянных домов земля покрылась голубыми цветами.

Об этом рассказала директор музея Оксана Старак-Повякель в Facebook.

"Приходите на Троицу и, кроме прекрасного концерта несравненной Илларии, вы сможете сделать фантастические фото среди цветущего льна. Поверьте, такой первозданной красоты вы больше нигде в Киеве не найдете", - написала она.

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В Мукачево на Закарпатье зацвело маковое поле. Маки цветут на локации с видом на замок Паланок. Фото невероятной красоты по ссылке.

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