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вторник, 05 октября 2021 02:52

Певческое поле заполонили медведи Teddy и сказочные единороги: яркие фото "инсталокаций"
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В Киеве на Певческом поле стартовала традиционная выставка хризантем. В этом году ее посвятили теме любви.

Об этом сообщила пресс-служба Киевзеленстроя.

Фото: КО "Киевзеленстрой"

"Для создания "Истории любви" высадили примерно 30 тысяч кустов хризантем с миллионом бутонов. Цветы выбирали по цвету. Более красные, розовые, багровые. В дополнение - белые и желтые. Романтики добавляет вечерняя подсветка композиций", - рассказал генеральный директор Киевзеленстроя Алексей Король.

На выставке представлены 10 символических локаций. Например, крылья любви, воздушный шар, дерево в форме сердца, тоннель любви, карета с единорогом, лебеди.

"Это не просто инстаграмные локации. Каждая - уникальна: с купидонами, арками для влюбленных, сказочными единорогами и медведями Teddy. На локации с копией Эйфелевой башни воссоздали из хризантем Марсово поле. Для прогулки тоннелем любви нашли настоящую лодку", - добавил руководитель компании Grand Event Денис Погорелко.

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Ежегодная выставка хризантем, как и тюльпанов - традиция. Она является завершающим аккордом сезона цветов в Киеве.

Выставка "История любви" будет ежедневно до 31 октября с 10:00 до 20:00 на ул. Лаврская, 33. Стоимость взрослого билета 100 грн, детского - 25. Детям до 3 лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, инвалидам первой и второй групп и участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии вход на выставку бесплатный.

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