Песок с подогревом: крытая площадка для пляжного волейбола появилась и в Украине

В Киеве заработала первая в Украине крытая площадка для пляжного волейбола.

Она расположена в спортивном парке X-Park на Трухановом острове, сообщил в Facebook советник мэра по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

"Пляжный волейбол зимой - это круто. Подогрев песка, комфортная температура воздуха - все необходимое для высоких результатов наших будущих олимпийцев и киевлян", - рассказал Белоцерковец.

Автор: Дмитрий Белоцерковец В Киеве появилась первая в Украине крытая локация для пляжных видов спорта

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В Киеве реконструируют стадион "Старт". Преобразование спортивной локации можно увидеть на видео-визуализации, созданной в формате 3D-моделирования.