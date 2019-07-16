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вторник, 16 июля 2019 19:15

Перекрыли самый высокий мост Киева

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Перекрыли самый высокий мост Киева
На мосту будут менять деформационные швы. Фото: tov-tob.livejournal.com

Южный мост в Киеве будут ремонтировать дольше. Из-за ливней движение транспорта по нему частично ограничат до 1 августа

Это нужно для замены деформационных швов на эстакаде, сообщают в Киевавтодоре.

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"Продолжаются работы на выезде с Надднепрянского шоссе на эстакаду возле метро Выдубичи", - говорится в сообщении.

В ведомстве приносят извинения за неудобства.

14 июля в Киеве синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня.

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Дата
16
июля

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