Ливень в Киеве был рекордным

Больше всего осадков фиксировали 1902 года - 103 мм. Фото из открытых источников.

14 июля синоптики зафиксировали в Киеве рекордное количество осадков для этого дня.

Так, в воскресенье выпало 36 мм осадков. Это на на 8 мм больше, чем в этот же день 1962 года.

Таковы данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ураган в Киеве: показали разрушительные последствия

С 1891 года максимальная количество осадков в городе выпала 20 июля 1902-го - 103 мм.

На Киевщине 15-16 июля ожидаются дожди, местами грозы. Лишь ночью 16 июля без осадков.