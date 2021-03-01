Переход Киева в оранжевую зону: власть сделала заявление

"Киев неизбежно будет в оранжевой зоне карантина", - Рубан. Фото: pixabay.com

Киев может попасть в оранжевую зону эпидемиологической опасности. Когда это произойдет, пока что неизвестно.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет "РБК-Украина".

По его словам, в столице происходит прогнозируемый рост Covid-больных. Но город выполняет все необходимые меры. В частности ревизии учреждений здравоохранения.

"Есть риск попадания в оранжевую зону. Это прогнозируемо. Это произойдет, возможно, через неделю или на следующей неделе. Неизбежно Киев попадет в оранжевую зону. Для такого города, как Киев, оранжевая зона - это норма", - заявил Рубан.

Он добавил, что рост заболеваемости будет наблюдаться в столице в течение марта-апреля. Затем пойдет на спад.

В зависимости от эпидситуации, в областях вводят красную, оранжевую и зеленую зону карантина. Оранжевая зона, не имеющая дополнительных ограничений, вводится, если в течение недели норма будет превышать 1 из показателей красной зоны.