Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой

В Киеве на Столичном шоссе Fiat Doblo насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу в запрещенном месте. В 100 м от места трагедии находится пешеходный переход.

Об этом сообщили "Вартови эспрессо" в Facebook.

Фото: "Вартови эспрессо"

"Мужчина по неизвестным причинам решил перебежать оживленное шоссе в запрещенном для перехода месте и попал под колеса. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего. Его личность устанавливают следователи", - говорится в сообщении.

Позже в авто Doblo, который стоял посреди дороги во время оформления ДТП, врезался грузовик "Газель".

В результате аварии на месте происшествия образовалась большая пробка со стороны ул. Академика Заболотного, поскольку были заблокированы сразу три полосы.

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В Киеве на ул. Дружбы народов автомобиль сбил женщину, которая перебегала восьмиполосную дорогу в запрещенном месте. Водитель Mitsubishi Outlander не успел затормозить и совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.