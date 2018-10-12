Пенсионеров научат оплачивать коммуналку в интернете

На курсах пенсионеров учат, как правильно оплачивать коммунальные услуги в интернете. Фото: dovidnyk.pp.ua

В Киеве ввели бесплатные курсы, где пенсионеров обучают оплачивать коммунальные услуги через интернет.

"Курсы начали действовать с лета 2018-го. Обучение уже прошли 243 пенсионера", - заявил директор "Центра коммунального сервиса" Андрей Щербина, пишет Сегодня.

Занятия проводят при районных центрах коммунального сервиса.

"Пенсионеров учат, как пользоваться онлайн-сервисами по оплате коммунальных услуг, как зарегистрироваться на сайте, как оплачивать услуги без дополнительной комиссии, пользоваться "Карткою киянина" передавать показания счетчиков", - отмечает Щербина.

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По его словам, теперь пенсионерам не нужно стоять в очереди, чтобы оплатить коммуналку. Это можно сделать из дома.

В октябре на курсы записались 150 человек.

В течение 2019-2021-х коммунальные тарифы подорожают на 10-20%. 2019-го на 19% вырастет стоимость природного газа. 2020-го цена возрастет на 20%, сообщили в Минэкономразвития. Горячая вода, отопление в следующем году подорожают на 11,5%. На 11% тарифы вырастут 2020-го, на 15% - 2021-го. 2019-го электроэнергия подорожает на 20,5%. 2020-го - на 15%, 2021-го - на 20%.