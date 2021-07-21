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среда, 21 июля 2021 09:49

Пенсионерка с пилой: история радикальной борьбы с посиделками на лавочках получила продолжение

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Пенсионерка с пилой: история радикальной борьбы с посиделками на лавочках получила продолжение
На киевлянку подали заявление в полицию. Фото: скриншот с видео

На пенсионерку, которая распилила скамью из-за нежелательных посиделок под окнами квартир, сотрудники ЖЭКа написали заявление в полицию.

Разрушенную скамейку демонтируют, говорится в сюжете СТБ.

С проблемой вечернего шума жильцы дома борются около двух лет. Пенсионерка призналась, что устала от него. На замечание шумные компании огрызаются и матерятся. По словам женщины, полиция на вызовы не реагирует и не приезжает.

Проблему признают и другие жители подъезда, но подобные методы ее решения поддерживают не все.

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"Я ей говорю: женщина, что вы делаете? - Я пилю. - Зачем? - Чтобы ночью здесь не собирались", - рассказала одна из соседок пенсионерки.

Реагируя на призывы в соцсетях привлечь ее к ответственности за поврежденное имущество, женщина говорит: "Сейчас же. Баба разбежалась (платить. - Gazeta.ua)".

Один из жителей подъезда, к которому по вечерам приходят друзья, признался, что именно они являются источником шума. С женщиной не спорит. Однако не кричать по вечерам у него получается не всегда. Всему виной алкоголь, который он употребляет часто.

Инцидент произошел в Днепровском районе Киева на ул. Пражской. Пенсионерка в домашнем халате и шлепанцах распилила деревянные брусья скамьи. Сидения одной из скамеек она уничтожила полностью. Спилены бруски сложила рядом. Реакция пользователей сети на такой поступок женщины была неоднозначной. Одни утверждают, что из-за отсутствия надлежащей реакции полиции на шумные компании приходится прибегать к таким методам. Другие осуждают пенсионерку и требуют привлечь ее к ответственности.

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