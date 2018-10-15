Педофил гонялся за детьми с ножом и молотком

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В столичном Соломенском районе задержали мужчину, который гонялся за детьми. Родители вызвали полицию с заявлением о педофиле.

В его сумке правоохранители обнаружили нож, молоток, скотч и веревки.

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"На улице Питерской это чудовище с ножом и молотком гналось за детьми, в том числе за моей дочерью. Его поймали, а в сумке - нож, молоток, скотч и веревки. Берегите детей!" - написала в Facebook мать девочки, за которой гонялись.