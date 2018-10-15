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понедельник, 15 октября 2018 13:41

Педофил гонялся за детьми с ножом и молотком
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Вероятного педофила задержали с ножом и молотком
Фото: facebook.com/savchenkoss
Вероятного педофила задержали с ножом и молотком
Вероятного педофила задержали с ножом и молотком

В столичном Соломенском районе задержали мужчину, который гонялся за детьми. Родители вызвали полицию с заявлением о педофиле.

В его сумке правоохранители обнаружили нож, молоток, скотч и веревки.

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"На улице Питерской это чудовище с ножом и молотком гналось за детьми, в том числе за моей дочерью. Его поймали, а в сумке - нож, молоток, скотч и веревки. Берегите детей!" - написала в Facebook мать девочки, за которой гонялись.

В Оболонском районе столицы мужчина развращал 6-летнего ребенка. Преступника ищут правоохранители.

УНИАН
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