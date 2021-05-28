Пассажиры рассказали о "филиале ада" в аэропорту "Борисполь"

В аэропорту "Борисполь" тесты сдают в "филиале ада". Фото: Mariana Pietsukh

В аэропорту "Борисполь" пассажиры жалуются на якобы ужасную организацию сдачи Covid-тестов, которая происходит "на страшных нервах, без ручек для заполнения анкет и с кучей народа".

Впечатлениями от прохождения тестирования поделилась журналистка Марьяна Пьецух в Facebook, назвав пункт "филиал ада".

"Уже минут 30 как я здесь тусуюсь в очереди, пока разбиралась анкету какой лаборатории брать, почему разные цены у всех, искала ручку, сканировала и банк давал ошибку, вводила вручную счет, искала место, где сесть и заполнить хоть карандашом ту анкету, потому что везде куча людей, а здесь идите обратно в очередь, а очередь уже человек 30 позади. Она идет долго, потому что только три человека берут анализ на одновременно несколько прилетевших самолетов", - написала Пьецух.

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По ее словам, именно в тех неорганизованных очередях самая большая вероятность заразиться Covid-19. Ведь система не позволяет сделать все спокойно, а комфортных условий в аэропорту нет.

"И если где-то и подцепить Covid в путешествии, то шансов в этом муравейнике и дурдоме - самые большие. Ну и в самолете маски массово спускают с носа. И какой смысл в тех тестах, если ты заразился в самолете и сразу его сделаешь, то вирус не покажет", - отметила журналистка.

Она советует не сдавать по возможности тесты в "Борисполе". Если же сдавать, то за 1,5 тыс. грн в пункте по дороге к получению багажа. Там будет без очередей.

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