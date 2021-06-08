Пассажира выбросило на дорогу: столкнулись два автомобиля

В Киеве в результате столкновения автомобилей Ford и ВАЗ с последнего выпал пассажир на дорогу. Авария произошла 7 июня на перекрестке ул. Кудряшова и Василия Липковского.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Фото: dtp.kiev.ua

На кадрах видно, как Ford врезался в ВАЗ и с последнего выпал человек. Оба водителя выбежали из автомобилей, но водитель Ford, увидев мужчину на дороге, сразу бросился к своей машине.

Пострадавшего пассажира госпитализировали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

"Призываем вас пользоваться ремнями безопасности каждый раз, когда садитесь за руль или на пассажирское сиденье. Это не опция, а долг - перед вашими близкими, семьей, друзьями, другими пассажирами и водителем", - отметили патрульные.

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