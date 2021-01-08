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пятница, 08 января 2021 19:15

Пассажир по горячим следам задержал грабителей, напавших на кондуктора
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В четверг, 7 января, на ул. Привокзальной столицы пассажир автобуса задержал грабителей, отобравших у 70-летней женщины-кондуктора сумку.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Четыре человека, ехавшие в автобусе, сорвали сумку с деньгами в кондуктора. Злоумышленники рассчитали время и быстро выбежали из салона во время остановки. Но не все пошло по их плану. Именно в это время в автобус собирался зайти пассажир, который мгновенно оценил ситуацию и побежал за обидчиками", - говорится в сообщении.

Пассажир с помощью других неравнодушных догнал и задержал 2-х беглецов. Похищенную сумку вернули кондукторше, а злоумышленников передали патрульным.

Все обстоятельства происшествия выясняет следствие.

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Правоохранители спасли от самосуда грабителя, который обворовал женщину на просп. Правды в Киеве.

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