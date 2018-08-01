Пассажир киевского метро устроил забавную благотворительную акцию

С безлимитным проездным через турникет можно проходить раз за 15 минут. ФОТО: Gazeta.ua

В столичной подземке мужчина платил за всех пассажиров собственным проездным.

Забавную ситуацию снял на видео пользователь Facebook Юрий Иванов.

Женщина-вахтер метрополитена начала блокировать турникеты, из-за чего между ней и мужчиной возник спор. Имеет ли она основания это делать, ответить не смогла.

В комментариях к ролику дискутируют, были действия мужчины правомерными.

Человек с ником Вова Бернатович в Facebook-сообществе Los Solomas / Соломенский район написал, что он и является героем видео, и признался, что был пьян.

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2 300 синих жетонов решил обменять на зеленые пассажир киевского метро. Этого, посчитала советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, хватит на 3,5 года, если ездить дважды в день. Еще двое пассажиров принесли по 500 жетонов, один - 240 жетонов старого образца.