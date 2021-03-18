Парочка "путешествовала" на льдине ради селфи

В Киеве парень с девушкой забрались на льдину, чтобы сделать фото.
Соответствующее видео распространили в Facebook-сообществе "Никольская Слободка".
"Русановский канал. На что готова молодежь ради селфи. Наплевать им на родителей в случае переохлаждения или подобного", - написал автор видео Богдан Цимейко.
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Пользователи отреагировали на увиденное:
"Попутного ветра в спину";
"Видел фото крупнее - там не дети";
"Капец, это же надо было туда еще залезть";
"Хорошо, что карбид и баллончики от лака в костер не бросают";
"Мы на Слободке в детстве катались на льдинах как только была возможность";
"Там одному ребенку 31 второй 32 (года. - Gazeta.ua), так что надеяться, что они с возрастом поумнеют, не приходится".
В селе Шкаровка Белоцерковского района Киевской области двое детей провалились под лед. 10-летняя девочка погибла.
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