Парковочное мошенничество: водителям на онлайн-карте показали нелегальные стоянки

В Киеве нелегальные парковки показали на онлайн-карте. Фото: pixabay.com

Посмотреть паркоместа в Киеве, которые захватили мошенники, можно онлайн. На интерактивной карте обозначены локации, незаконно присвоенные ресторанами, магазинами, ТРЦ.

Карту создала ОО "Офис трансформации" Максима Бахматова.

По информации активистов, более 30 паркоматов в Киеве отключены и не работают. Ответственное за контроль парковки в городе предприятие Киевтранспарксервис в прошлом году из 11 тыс. предоставленных мест использовало только 3245.

"Отсутствие контроля за парковкой со стороны власти не стимулирует водителей к уплате за парковку. Соответственно, наиболее лакомые куски парковочных мест и контроль взяли в свои руки мошенники. В некоторых случаях они требуют, а в некоторых рекомендуют заплатить 40, 50, 60 гривен за день парковки. Часто рестораны, магазины или другие организации "отжимают" себе паркоместа Киевтранспарксервиса без уплаты парковки. В лучшем случае некоторые из них все же покупают определенное количество талонов или подписывают договоры "о предоставлении услуг парковки" с КП, но это не дает им права запрещать допуск на паркоместо других водителей", - отметили активисты.

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В Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б жители отомстили герою парковки, разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.