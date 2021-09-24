Парковаться в Киеве разрешили бесплатно, но не всем

В Киеве ветераны войны и члены семей погибших смогут парковать авто бесплатно. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

В Киеве участники АТО и ООС, члены семей погибших, которые имели статус участников боевых действий, будут иметь льготы на парковку.

Соответствующее решение поддержали на заседании Киевсовета 23 сентября, пишет УНИАН.

"За" проголосовал 81 депутат из 99 зарегистрированных в зале.

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Соответствующие изменения внесли в решение Киевсовета от 25 декабря 2008 года. Им утверждены Правила благоустройства города и перечень лиц, которым предоставляются льготы.

Киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, операции Объединенных сил, члены семей погибших имеют право на бесплатную парковку в городе, отметил депутат Киевсовета Андрей Порайка.

С июля текущего года в Киеве существенно подорожали тарифы на парковку. Сколько водителям придется платить за час пользования парковкой - читайте по ссылке. Также Киев начал борьбу с "частными" парковками.