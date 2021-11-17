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Памятник Щорсу из Киева вывезут в лес

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Памятник Щорсу из Киева вывезут в лес
Памятник Щорсу в Киеве. Фото: УНН

Памятник советскому деятелю Николаю Щорсу из Киева перенесут в Сумскую область.

Об этом сообщила сотрудница Украинского института национальной памяти Виктория Скуба, пишет "Хмарочос".

По ее словам, памятник будет находиться в музее Парка советского периода в Спадщанском лесу.

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"Мы разобрались с процедурой перемещения достопримечательности и провели необходимые консультации с Министерством культуры и информационной политики. Дальше все зависит от политической конъюнктуры и способности причастных институций (Министерство и КГГА. - Gazeta.ua) прийти к согласию в этом вопросе", - сказала Скуба.

Перевезти памятник Щорсу в Спадщанский лес решила КГГА еще в 2017 году и проголосовала за перемещение монумента. Вскоре после этого мэр Киева Виталий Кличко высказался против такого решения, назвав памятник одним из самых красивых в Европе, добавили в УИНП.

Судьба пространства, которое освободится в Киеве после переноса монумента, должна решаться из-за общественной дискуссии, считают в УИНП.

Памятник Щорсу стоит в Киеве с 1954 года. Монумент находиться на пересечении ул. Петлюры и бульв. Шевченко. Демонтировать его и монумент "Родина-мать" с серпом и молотом пытались и раньше.

В Минкульте заявляли, что эти два объекта занесены в реестр недвижимых памятников Украины, поэтому на них не распространяется действие закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики".

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