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четверг, 24 июня 2021 12:49

Памятник дружбе Киева и Москвы хотят снести

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Памятник дружбе Киева и Москвы хотят снести
В Киеве планируют снести памятник. Фото: bigkyiv.com.ua

В столичном сквере на ул. Маршала Якубовского хотят демонтировать памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы.

Об этом сообщил киевский центр партии "Европейская Солидарность" в Facebook.

Соответствующий проект решения поддержала комиссия Киевсовета по вопросам собственности.

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"Никакой дружбы с Россией нет, потому что она Украине - враг. И решение комиссии по вопросам собственности еще раз подчеркивает нашу стойкую позицию в этом вопросе", - заявил депутат Киевсовета Олег Левченко.

Он добавил, что решение должны рассмотреть на пленарном заседании городского совета. После принятия памятный знак демонтируют.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

В Киеве открыли памятник медицинским работникам, которые умерли от коронавируса. Его установили возле центрального входа Киевской городской больницы №4.

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